كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 01:39 مساءً - تسعى كل سيدة لأن تكون متألقة دائمًا في جميع اطلالاتها، لذلك ونحن على أبواب فصل الخريف، من المؤكد أنكِ الخليج 365 تبحثين الآن عن موضة خريف 2019 لكي تكوني أنيقة دائمًا وعصرية.

وفي هذا السياق جمعنا لكِ من أهم دور الأزياء العالمية، صور موديلات فساتين هي الرائجة في خريف 2019، حيث برزت بوضوح عودة موضة التسعينيات وكذلك بعض الثمانينيات والسبعينيات.

شاهدي باقة مميزة من موضة فساتين الخريف بقصات وخامات منوعة، يمكنكِ أن تستوحي منها اطلالتكِ.

فساتين سهرة للمناسبات موضة ما قبل خريف 2019

موضة فساتين خريف 2019



البدلة الفستان Suit Up

Givenchy



تصدّر الفستان بقصة البدلة، عروض العديد من أهم دور الأزياء العالمية، وهو قصة عصرية وأنيقة وتضفي على اطلالة أيّ سيدة الكثير من الجاذبية والأنوثة، وتعكس الكثير من أجواء فصل الخريف.



ألوان النيون Neon Signs

Carolina Herrera



يبدو أنّ موضة ألوان النيون مستمرة أيضًا لموسم خريف 2019، فعلى الرغم من أنّ ألوانها توحي بالحيوية وفصل الصيف، إلا أنّ دور الأزياء العالمية عرضت فساتين مميزة للخريف بهذه الألوان، تضفي لمسة أنثوية على أيّ اطلالة وتعكس جرأةَ وعصرية السيدة.

ألوان النيون لإطلالة عصرية هذا الموسم



الأقمشة المطبعة Dark Romance

Prada



تستمر الأقمشة المطبعة من صيف 2019 إلى خريف 2019، وإن كانت الألوان الأساسية للفساتين قاتمة قليلًا، كاختيار الأسود المطبع مثلًا بالورود أو أوراق الشجر، أو نقش جلد الحيوانات.

Advertisements



موضة التويد الإنكليزية English Tweed

Marc Jacobs



على الرغم من أنّ قماش التويد يُعتبر من أبرز الأقمشة التي تميزت بها دار شانيل، إذ إنها أول من استخدم هذا القماش، إلا أنّ هذه الصيحة هي الأكثر رواجًا لدى الكثير من دور الأزياء في خريف 2019.



أسلوب الفتاة البورجوازية Bougie Girl

Christian Dior



إذا كنتِ تبحثين عن فساتين ملكية الطابع بنكهة العصر البورجوازي الفرنسي، يمكنكِ اختيار فستان بأسلوب Bougie Girl الذي تُبرز أنوثتكِ وجمالكِ بأناقة تشبه أناقة الملكات.



أقمشة الميتاليك الجريئة Metal Head

Simone Rocha



أزياء الميتاليك مازالت إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا العديد من التصميمات الرائعة منها على منصات عروض دور الأزياء العالمية، التي قدمتها في مجموعاتها لمجموعة خريف 2019.



شاهدي الصور التي جمعناها لكِ، واختاري الخليج 365 الفساتين التي تناسبكِ لخريف 2019.