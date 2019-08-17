بعد اختيارها لإدارة مباريات بدورة الألعاب الأفريقية.. تعرف على الحكم الدولي درصاف القنواطي

سطر جديد يُكتب للمرأة التونسية بوجه عام، وللدولية درصاف القنواطي، التي تعد أول سيدة عربية تحكِّم مُباريات الرجال، بوجه خاص، بعدما كان الأمر مُقتصرا على الحُكام من الرجال فقط، ثم تم إسناده للسيدات ولكن في مُباريات بني جنسهن.

ومؤخرًا، اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولي التونسي درصاف القنواطي لإدارة المباريات والمشاركة في الدورة 12 للألعاب الأفريقية التي تحتضنها مدينة الرباط المغربية من 19 إلى 31 أغسطس الحالي.

الأمر الذي تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بوجود سيدة لهذا الدور، ويرصد "هُن" عدة نقاط في حياة درصاف القنواطي.

من هي درصاف القنواطي

وُلدت 10 فبراير 1984.

بدأت مسيرتها الكروية، كلاعبة حارسة مرمى بفريق الاتحاد المغربي لكرة القدم النسائية، من 2004، وحتى 2005.

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عملت لفترة بنادي بباردو الجامعي.

اعتزلت اللعب واتجهت للتحكيم في 2007.

تعمل مدربة للتربية البدنية.

تُعد أول سيدة عربية وأفريقية تحكِّم مباراة في الدوري التونسي الممتاز للرجال، حيث أدارت العام الماضي، المباراة، التي جمعت بين الترجي والبنزرتي، بدوري الدرجة الثانية للرجال.

شاركت كحكم رابع في مباراة مستقبل قابس ضد البنزرتي.

وبحسب ما ذكرته صفحة لألعاب الأفريقية 2019، الرسمية، تشارك "القنواطي" بالملتقى الوطني لحكام النخبة تحت تنظيم الجامعة التونسية لكرة القدم، ومجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين، التي بدأت في الفترة من من 13 إلى 17 أغسطس، وذلك لإدارة مباريات الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2019-2020.