تعتبر الأنيميا من الأمراض الشائعة والمنتشرة بيننا، وتنتج عن نقص كرات الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الأنسجة، لذلك فالأنيميا تؤدي إلى خلل في معظم وظائف الجسم مع الإحساس بالتعب في أغلب الأحيان.

ويقدم لكي موقع "هن" طرق علاج الأنيميا:

العلاج

يوجد العديد من مسببات فقر الدم وبناء على عل النوع يتم تحديد العلاج.

الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد بالجسم

وفي هذه الحالة يتم العلاج بواسطة تناول مكملات الحديد.

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الأنيميا الناتجة عن نقص الفيتامينات بالجسم

وتعتبر من أشد أنواع الأنيميا، ومن الممكن أن تمتد فيها فترات العلاج مدى الحياه عن طريق أخذ حقن تحتوي على فيتامين Bـ 12.

هناك نوع من الأنيميا يسمى اللا تنسجي

وهذه الحالة تحتاج إلى تقل الدم عن طريق الأوردة لزيادة كرات الدم الحمراء بالجسم.

هناك نوع من الأنيميا ينتج عن مرض يصيب نخاع العظم

وفي هذه الحالة يتم علاج الأنيميا، أما بواسطة العلاجات الكيماوية أو بزراعة نخاع عظم.

هناك نوع من الأنيميا يسمى المنجلي

وفي هذا النوع يجري العلاج بواسطة تناول المسكنات والسوائل بكمية كبيرة، مع مراقبة ورصد مستويات الأكسجين في الدم.