بخطوات بسيطة.. اعرفي نوع بشرتك قبل شراء مستحضرات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

لا تستغنى الفتيات عادة عن مستحضرات التجميل، لكن بعضهن يشتريها دون أن يعلمن نوع بشرتهن ومدى مناسبتها لهذا المستحضر التجميلي، ما قد يضر بدلًا من أن يفيد.

وينضح خبراء التجميل بمعرفة المرأة بنوع بشرتها، لذلك إليك قائمة بأنواع البشرة وطرق التعرف عليها خلال خطوات بسيطة، وفق ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة "تايمز أوف إنديا":

اغسلي وجهك جيدًا ومن ثم نشفيه، وانظري في المرآة بعد ساعة من غسله.

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１- إذا كانت البشرة تتمتع بلمعان طبيعي وصحي، فعندها تكون البشرة طبيعية، وتعرف أيضًا باسم البشرة المتوازنة.

２- في حال ظهرت بشرتك دون أي لمعان أو بريق وشعرت بأنها بحاجة للترطيب، فهذا يعني بأنك تملكين بشرة جافة.

３- انظري إلى المرآة جيدًا، إذا كانت بشرتك تلمع بشكل مفرط وأحسست بوجود إفرازات زائدة، فهذا دليل واضح على أن بشرتك من النوع الدهني.

４- إذا بدت بشرتك باهتة وجافة في مكان ما من الوجه، ودهنية في الجبين والأنف والذقن، فهذا يدل على أن لديك مزيج من البشرة الجافة والدهنية.