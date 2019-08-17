كيف تستغل قطع الأثاث القديمة في صنع طاولة قهوة مميزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بإمكان كل منا استخدام بعض المواد التي تم الاستغناء عنها، وما زالت تشغل أماكن بالمنزل، في تصميم بعض قطع الأثاث مثل الطاولات لتجديد الديكورات.

وفيما يلي مجموعة من الأفكار لطاولات قهوة يمكنك تصميمها بنفسك، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين:

1- تصميم طاولة قهوة بسيطة مصنوعة من مجموعة من ألواح الخشب.

2- طاولة قهوة مصنوعة من مجموعة من الصناديق الخشبية القديمة بعد إعادة تأهيلها.

3- طريقة أخرى لتصميم طاولة قهوة مميزة عن طريق تثبيت مجموعة من ألواح الخشب بطريقة قُطرية.

4- ولعشاق الطبيعة والنباتات، هذا التصميم المميز لطاولة مع فجوة في المنتصف توضع النباتات والأزهار بداخلها.

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5- تصميم بسيط للغاية لطاولة قهوة مصنوعة من مجموعة كرات زجاجية مع لوح من الزجاج.

6- طاولة خشبية على شكل صندوق يمكن استخدامه لتخزين بعض الأدوات والأغراض.

7- بدلاً من رمي الأبواب القديمة، يمكن ببساطة تحويلها إلى طاولة كلاسيكية.

8- تصميم فني مميز لطاولة مصنوعة من جذع خشبي مغطي بلوح من الزجاج.