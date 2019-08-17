اختاري الفساتين الحمراء المُلفتة للنظر ونسقيها مع الأقمشة البيضاء بأسلوب الملكة رانيا

من الألوان الأحب على قلب الملكة رانيا، اللون الأحمر الذي يبرز بشكل ساحر ومتألق عندما ترتديه في ساعات النهار، أو خلال تنسيقه مع الألوان الأخرى بأسلوي مميز من خلال التصاميم الواسعة والمحتشمة التي تليق بالملكة.

شاهدي تألق اللون الأحمر عندما ترتديه الملكة رانيا وتعلّمي كيفية تنسيقه للحصول على إطلالة استثنائية.

موضة الفستان الحريري الفاخر والأحمر بأسلوب الملكة رانيا

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لا تتردّد الملكة رانيا باختيار الفساتين الحمراء خصوصًا بالتدرجات القوية والملفتة للنظر، واللافت أنها اختارت هذه التصاميم الواسعة ونسّقتها مع الأقمشة البيضاء التي تبرز أسفل الركبة.

كما تتألق الملكة رانيا بالفستان الأحمر الحرير الذي يبرز من خلال أقمشة الساتان المشرقة واللماعة التي تنسدل بطبقات إضافية خلف التصميم، ونسّقته مع الحذاء الأزرق الجريء بشكل متموج ومتناسق.

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وأحببنا إطلالة الملكة رانيا بموضة الفستان الأحمر على شكل قميص مع الجيوب الأمامية البارزة، ونسّقته مع الحزام المزخرف بالخطوط الملونة وحذاء البوتس الأبيض الذي يصل الى حدود الكاحل.

أناقة التنورة الحمراء المزخرفة مع القميص البيضاء من وحي الملكة رانيا

كما لا تتخلى الملكة رانيا عن اختيار التنانير الحمراء، والإطلالة الأبرز لها عند تنسيق القطعة المستقيمة ذات الخصر العالي مع التوب الزهرية بكثير من التميّز.

كما يمكنك تطبيق بأسلوبها، التنورة الحمراء الواسعة والطويلة مع القميص السوداء ذات الأكمام المزخرفة. وما ميّز إطلالاتها باللون الاحمر تمايلها بالتنورة المريحة وتنسيقها مع القمصان البيضاء الكلاسيكية.

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