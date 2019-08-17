بعدما فازت بالحذاء الذهبي.. سارة عصام توجه رسالة دعم للفتيات

وجهت المصرية سارة عصام، المحترفة بصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي، الحائزة على جائزة الحذاء الذهبي، رسالة دعم للفتيات، قائلة: "بقول لكل بنت متخافش وتجري ورا حلمها، ومتسمعش كلام محبط، مفيش حاجة مستحيلة".

وتابعت: "أنا حصلت على جائزة المرأة العربية، في السنة الأولى من التحاقي بالنادي، وممارسة عملي كلاعبة كرة، وبعدها فزت بالحذاء الذهبي".

وأضافت "عصام"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية" cbc"، أن "t.v BBC" طلبت منها تحليل أداء اللاعبين، خاصة لاعب مصر المحترف، محمد صلاح، وساديو ماني، خلال ترشحهم لجائزة الحذاء الذهبي، فضلا عن تعليقها على بطولة الأمم الأفريقية، التي حظت مصر بتنظيمها واستضافتها.

من هي سارة عصام

- لعبت في صفوف منتخب الشباب المصري.

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- تجيد اللعب في مركز المهاجم أو الجناح الأيمن أو الوسط المهاجم.

- خاضت اللعب في ثلاثة أندية إنجليزية، هي "سندرلاند وبرمنجهام ودربي كونتي".

- انضمت لصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي عام 2017.

- حققت بطولات دورية، منحتها رصيدًا سمح لها باللعب في إنجلترا.

- شاركت في أكثر من 25 مباراة دولية.

- توجت في ديسمبر الماضي بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018، والتي تقدمها مؤسسة لندن العربية.