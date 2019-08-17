كتبت لينا الفيشاوي، حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قصيدة في رثاء جدها الراحل.
وذكرت لينا، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، أنها نظمت هذه القصيدة يوم دخول الفنان الراحل في غيبوبة، دون أن تعلم بذلك، مرفقة صورة جدها وصورة للقصيدة.
وقالت: "من الصعب حقًا أن أشارككم هذا يا رفاق، كتبت هذه القصيدة في نفس اليوم الذي دخل فيه جدي في غيبوبة (قبل ثلاثة أيام من وفاته)، ولم يخبرني أحد أنه دخل في غيبوبة في ذلك اليوم".
وأضافت: "نم في سلام يا جدي، أنا حقاً أتمنى لو ظللت هنا، أبكي أثناء كتابة هذا وتذكر كل ذكرياتنا معا".
تقول الحفيدة في قصيدتها:
"أقود في الليل، لا أرى شيئا
أشعر بالخوف، ألمس يديك
برودتهم كالثلج
ولا يقودنا أي اتجاه للطريق الصح
يشرق الصباح ساطع براق
تعمى العيون وتكون خارج نطاق الرؤية
يخيم الشعور باليأس
ويستسيغ روحي
عقلي كان مشوشا للغاية لم أستطيع التفكير حتى
أتمنى لو أغرق
أترك نفسي بلا أمل
غير قادرة على مساعدتك وإخراجك من غيبوبتك
مثقلة بشخصية سلبية
توقفت لأستنشق هذا العبير
الخشبي المكلل بالزهور".
كانت هذه تفاصيل خبر حفيدة فاروق الفيشاوي ترثيه بقصيدة شعرية: "أبكي وأنا أكتب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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