طريقة عمل كيك الرد فلفت

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كيك الرد فلفت من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرون نظرًا للونها الأحمر القاتم والذي يعطيها شكلًا جذابًا خاصًا يخطف الأنظار، تعرفي على طريقة تحضيرها في المنزل بسرعة وسهولة.
مقادير كيك الرد فلفت
230 جرام دقيق
رشة ملح
معلقتين فانيليا سائلة
4 بيضات
270 جرام زبدة
معلقة ونصف بيكنج باودر
3 ملاعق لبن رايب
250 جرام سكر
ملعقة خل تفاح
ملعقة جل لون أحمر
15 جرام كاكاو
مقادير الفروستنج
500 جرام سكر بودره
150 جرام زبدة
باكيت بودرة كريمة مخفوقة
250 جرام جبنة كريمي
طريقة عمل الفروستنج
اخلطي الزبدة مع الجبنة الكريمي والسكر البودرة وبودرة الكريمة المخفوقة وقلبيهم جيدًا، ثم ضعيه في الثلاجة ليبرد بينما تجهزين الكيك.
طريقة تحضير الرد فلفت كيك
اخلطي الزبدة والسكر في العجان ثم ضيفي البيض واخلطيهم معًا جيدًا.
اخلطي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر وضيفيه للخليط وقلّبي.
اخلطي اللبن الرايب مع اللون الأحمر وضيفيه للخليط ثم اخلطي الخل والبيكينج صودا وضفيهم أيضًا واخلطيهم جيدًا.
ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة ثم احشيها وزينيها بالفروستينج وقدميها.
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