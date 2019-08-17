طريقة عمل كيك الرد فلفت

كيك الرد فلفت من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرون نظرًا للونها الأحمر القاتم والذي يعطيها شكلًا جذابًا خاصًا يخطف الأنظار، تعرفي على طريقة تحضيرها في المنزل بسرعة وسهولة.

مقادير كيك الرد فلفت

230 جرام دقيق

رشة ملح

معلقتين فانيليا سائلة

4 بيضات

270 جرام زبدة

معلقة ونصف بيكنج باودر

3 ملاعق لبن رايب

250 جرام سكر

ملعقة خل تفاح

ملعقة جل لون أحمر

15 جرام كاكاو

Advertisements

مقادير الفروستنج

500 جرام سكر بودره

150 جرام زبدة

باكيت بودرة كريمة مخفوقة

250 جرام جبنة كريمي

طريقة عمل الفروستنج

اخلطي الزبدة مع الجبنة الكريمي والسكر البودرة وبودرة الكريمة المخفوقة وقلبيهم جيدًا، ثم ضعيه في الثلاجة ليبرد بينما تجهزين الكيك.

طريقة تحضير الرد فلفت كيك

اخلطي الزبدة والسكر في العجان ثم ضيفي البيض واخلطيهم معًا جيدًا.

اخلطي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر وضيفيه للخليط وقلّبي.

اخلطي اللبن الرايب مع اللون الأحمر وضيفيه للخليط ثم اخلطي الخل والبيكينج صودا وضفيهم أيضًا واخلطيهم جيدًا.

ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة ثم احشيها وزينيها بالفروستينج وقدميها.