وصفات منزلية لعلاج حب الشباب

حب الشباب من المشكلات التي تؤرق الكثير من الفتيات خاصة أصحاب البشرة الدهنية، فهي تعكر صفاء الوجه، وتترك ندوب وآثار به حتى بعد زوالها، كما أنها في بعض الأحيان تكون مؤلمة، يقدم لكِ موقع "هن" بعض الوصفات المنزلية للتخلص من حب الشباب نهائيًا.

ماسك بياض البيض والليمون

امزجي بياض بيضة مع بعض قطرات الليمون وملعقة صغيرة عسل أبيض، واخفقيهم معًا حتي يصبح قوامهم ناعم ورقيق تمامًا، ثم ضعي القناع علي بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بماء بارد.

زيت شجرة الشاي

ضعي كمية متساوية من زيت شجرة الشاي مع زيت الجوجوبا أو زيت البندق أو الأرجان، وامسحي المنطقة التي تحتوي على حب الشباب بواسطة قطنة مبللة بالزيوت المخلوطة واتركيها لمدة 30 دقيقة، كرري هذه الوصفة 3 مرات في اليوم لتحصلي على النتيجة المرجوه.

زيت شجرة الشاي والطين الأخضر

اخلطي ملعقة من الطين الأخضر وملعقة من زيت شجرة الشاي وملعقة صغيرة من الماء، ثم افركي وجهك بهذا الخليط مع التركيز على أماكن تمركز الحبوب، واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بماء فاتر.

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الكركم وزيت شجرة الشاي

ضعي ملعقة صغيرة من الكركم على ملعقة صغيرة من زيت الشاي وقطرات من الماء النقى واخلطيهم جيدًا، ثم زوعي الخليط على آثار حب الشباب واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل أن تشطفي وجهك بالماء البارد.

ماسك الليمون والشوفان

اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن مع ملعقة عصير ليمون، قلّبي المكونات وضيفي إليها ملعقتان كبيرتان من الشوفان، واخلطيهم جيدًا ثم ضعيهم على البشرة واتركيهم لمدة خمس دقائق فقط٬ ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، طبقي الوصفة مرتين أسبوعيًا.

ماسك القرفة والعسل

اخلطي ملعقة من العسل مع ملعقة من بودرة القرفة ومن ثم وزعيها على بشرة وجهك وبالأخص على مناطق حب الشباب، اتركيها لمدة 20 دقيقة قبل شطف البشرة بالماء الفاتر.

ماسك القرفة وماء الورد

اخلطي ملعقة من ماء الورد مع ملعقة من بودرة القرفة، ثم وزعي الخليط على بشرتك وبالأخص على مناطق تركز الحبوب، واتركيها لمدة 20 دقيقة قبل غسل البشرة بالماء البارد.