منها الخروب.. 3 مشروبات تمنحك نوما هادئا في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تشعر ببعض الأرق والإرهاق عند النوم بسبب الطقس الحار وضغوطات العمل؟ في السطور التالية نقدم 3 مشروبات يمكن احتساؤها قبل النوم، للحصول على نوم هانئ ومريح، بحسب ما نشر بموقع "24" الإماراتي عن صحيفة إكسبرس البريطانية:

1- مشروب زهرة اللافندر:

زهرة اللافندر غنية بالزيوت الأساسية التي تخفف التوتر وتساعد على الاسترخاء والنوم. يمكن تناول شرابها الساخن أو استنشاقها قبل اللجوء إلى السرير.

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2- مشروب زهرة البابونج:

تحتوي زهرة البابونج على زيوت أساسية مريحة تؤثر على أجهزة الإرسال العصبية التي تعمل على تحسين جودة النوم بشكل فعال. كما أن شاي البابونج يستخدم لتهدئة وتخفيف شكاوى الجهاز الهضمي المرتبطة بالمنشأ العصبي.

3- الخروب:

الخروب غني بالمغذيات ويخلو من الكافيين الأمر الذي يحول دون الإصابة بالأرق، إضافة إلى احتوائه على مادة البوليفينول المريحة. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكاليسوم التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام وقوتها