محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
يعتقد البعض أن تقديم النصائح التي تساعد على جمال وإشراقة البشرة جميعها صحيح، ولكن توجد بعض الإعلانات التجارية التي تكون سببًا في إدخال معلومات مغلوطة عن البشرة والأظافر.
في السطور التالية إليك 5 خرافات عن البشرة وحقيقتها، بحسب ما جاء بموقع " CNN " عربية:
1- للحصول على بشرة مشرقة وصحية، عليك شرب ليترين من الماء يوميًا
حقيقة: لا توجد كمية ماء معينة عليك شربها يومياً، حيث يعتمد الأمر على جسم كل إنسان واحتياجاته والبيئة التي يعيش فيها.
2- تتسبب الشوكولاتة بظهور حب الشباب
حقيقة: لا يظهر حب الشباب بسبب الشوكولاتة، بل بسبب التغيرات الهرمونية والميكروبات التي تعيش على البشرة
3- يتسبب مسحوق الغسيل بالتهابات جلدية مثل الأكزيما
حقيقة: تظهر الأكزيما بسبب عوامل وراثية أو بيئية، لكن مسحوق الغسيل قد يتسبب بتهيجها فقط لا أكثر
4- تعد البقع البيضاء على الأظافر مؤشرًا على نقص في الكالسيوم
حقيقة: لا تظهر البقع البيضاء بسبب نقص الكالسيوم، بل بسبب نمو الأظافر بشكل غير معتدل
5- أشعة الشمس مفيدة للبشرة
حقيقة: تُصدر الشمس أشعةً مختلفة ولا تعد جميعها مفيدة، فقد يضر بعضها البشرة ويتسبب بسرطان الجلد
كانت هذه تفاصيل خبر الماء لا يُجمل والشوكولاتة لا تسبب حبوبا.. 5 خرافات شهيرة عن جمال البشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.