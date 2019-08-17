الماء لا يُجمل والشوكولاتة لا تسبب حبوبا.. 5 خرافات شهيرة عن جمال البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يعتقد البعض أن تقديم النصائح التي تساعد على جمال وإشراقة البشرة جميعها صحيح، ولكن توجد بعض الإعلانات التجارية التي تكون سببًا في إدخال معلومات مغلوطة عن البشرة والأظافر.

في السطور التالية إليك 5 خرافات عن البشرة وحقيقتها، بحسب ما جاء بموقع " CNN " عربية:

1- للحصول على بشرة مشرقة وصحية، عليك شرب ليترين من الماء يوميًا

حقيقة: لا توجد كمية ماء معينة عليك شربها يومياً، حيث يعتمد الأمر على جسم كل إنسان واحتياجاته والبيئة التي يعيش فيها.

2- تتسبب الشوكولاتة بظهور حب الشباب

حقيقة: لا يظهر حب الشباب بسبب الشوكولاتة، بل بسبب التغيرات الهرمونية والميكروبات التي تعيش على البشرة

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3- يتسبب مسحوق الغسيل بالتهابات جلدية مثل الأكزيما

حقيقة: تظهر الأكزيما بسبب عوامل وراثية أو بيئية، لكن مسحوق الغسيل قد يتسبب بتهيجها فقط لا أكثر

4- تعد البقع البيضاء على الأظافر مؤشرًا على نقص في الكالسيوم

حقيقة: لا تظهر البقع البيضاء بسبب نقص الكالسيوم، بل بسبب نمو الأظافر بشكل غير معتدل

5- أشعة الشمس مفيدة للبشرة

حقيقة: تُصدر الشمس أشعةً مختلفة ولا تعد جميعها مفيدة، فقد يضر بعضها البشرة ويتسبب بسرطان الجلد