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أعراض نقص الأكسجين في الدم

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وجود مستويات منخفضة من الأكسجين في الدم يسمى نقص الأكسجة، ووجود مستويات منخفضة من الأكسجين في أنسجتك يسمى نقص الأكسجة كذلك.

وعلى الرغم من أنها يمكن أن تختلف من شخص لآخر، فإن هناك أعراض نقص الأكسجين الأكثر شيوعًا بحسب موقع "ويب مد":

لون البشرة

يتغير لون بشرتك، بدءًا من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر، والأظافر والشفاه.

ارتباك

سعال

القلب

معدل ضربات القلب يكون سريع، أو بطيء.

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تنفس

يصبح التنفس سريع، ويشعر المريض بضيق في التنفس.

تعرق

صداع 

صفير في الأذن

 

 

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