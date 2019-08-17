بعد نصيحة "100 مليون صحة" بتناوله.. 11 فائدة مذهلة للبروكلي

نصحت مبادرة "صحتنا في أسلوب حياتنا"، إحدى المبادرات الرئاسية من حملة "100 مليون صحة"، المصريين بضرورة تناول البروكلي لما فيه من فائدة غذائية كبيرة، وذلك في فيديو توعوي نشرته عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويقدم لك موقع "هن"، 11 فائدة مذهلة للبروكلي تشجعك وأطفالك على تناوله بحسب موقع "هيلث لاين".

الوقاية من السرطان

يتشارك البروكلي في مكافحة السرطان وخصائص تعزيز المناعة مع الخضروات الصليبية الأخرى مثل القرنبيط والملفوف.

ويحتوي البروكلي على الخواص التي تستنزف الإستروجين والتي تسبب السرطان عادة في الجسم. تشير الأبحاث إلى أن البروكلي مناسب تمامًا للوقاية من سرطان الثدي والرحم.

الحد من الكوليسترول

مثل العديد من الأطعمة الكاملة، فإن البروكلي مليء بالألياف القابلة للذوبان التي تسحب الكوليسترول من الجسم. وذلك لأن الألياف الموجودة في البروكلي تساعد على ربط الأحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي.

هذا يجعل إخراج الكوليسترول من الجسم أمرًا سهلاً. وفقا لبحث أجراه معهد بحوث الأغذية، يمكن لمجموعة متنوعة من البروكلي أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم بنسبة 6 في المائة.

الحد من رد الفعل التحسسي والالتهابات

أظهرت الأبحاث قدرة كيمبفيرول على تقليل تأثير المواد المرتبطة بالحساسية على الجسم. يحتوي البروكلي على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تُعرف باسم مضادات الالتهاب.

إلى جانب ذلك، يمكن أن يساعد البروكلي أيضًا الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل حيث يحتوي البروكلي على السولفورافان، وهي مادة كيميائية تمنع الإنزيمات التي يمكن أن تسبب تدمير المفاصل وبالتالي تؤدي إلى التهاب.

مضادات الأكسدة القوية

يحتوي البروكلي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد الجسم بعدة طرق.

يتركز البروكلي بعمق مع فيتامين C، ما يجعله رائعًا للحصانة. بخلاف ذلك، يحتوي البروكلي أيضًا على مركبات الفلافونويد التي تساعد على إعادة تدوير فيتامين C بكفاءة.

كما أنه غني بالكرياتين اللوتين، زياكسانثين، بيتا كاروتين وغيرها من مضادات الأكسدة.

صحة العظام

يحتوي البروكلي على مستويات عالية من كل من الكالسيوم وفيتامين K، وكلاهما مهم لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

إلى جانب الكالسيوم، فإن البروكلي مليء بالعناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم والزنك والفوسفور. بسبب هذه الخصائص، يعد البروكلي مناسبًا تمامًا للأطفال وكبار السن والأمهات المرضعات.

صحة القلب

قد تكون الخواص المضادة للالتهابات للسلفورافان، أحد الإيزوثيانوسات في البروكلي، قادرة على منع (أو حتى عكس) بعض الأضرار التي تلحق بطانات الأوعية الدموية التي يمكن أن يسببها الالتهاب المزمن الناتج عن مشاكل السكر في الدم.

البروكلي رائع لصحة القلب لأنه يحتوي على ألياف وأحماض دهنية وفيتامينات تساعد على تنظيم ضغط الدم في الجسم. هذا يساعد أيضًا في تقليل الكوليسترول السيئ، وبالتالي يؤدي إلى صحة القلب.

البروكلي يساعد على حماية الأوعية الدموية من التلف.

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الحمية الغذائية

البروكلي هو مادة الكربوهيدرات جيدة ومليئة بالألياف، التي تساعد على الهضم، وتمنع الإمساك، وتحافظ على انخفاض نسبة السكر في الدم، والحد من الإفراط في تناول الطعام.

البروكلي مفيد أيضًا لفقدان الوزن لأنه غني بالألياف.

هو خضار مثالي لتضمينه في سلطاتك واستكمال الخضروات الخمسة الملونة كل يوم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البروكلي أيضًا على بروتينات، مما يجعله مناسبًا للنباتيين الذين لا يستطيعون إكمال متطلبات البروتين لديهم.

إزالة السموم

بما أن البروكلي غني بالألياف، فإنه يمكن أن يساعد في التخلص من السموم من خلال الجهاز الهضمي. بخلاف ذلك، البروكلي مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم من الجسم بشكل عام.

يشمل Broccoi المغذيات النباتية الخاصة التي تساعد في عملية التخلص من السموم في الجسم.

هذا يعني أن الجسم يتخلص من الملوثات غير المرغوب فيها. يحتوي البروكلي أيضًا على إيزوثوسيانيت، مما يساعد في عملية التخلص من السموم على المستوى الجيني.

العناية بالبشرة

العناية بالبشرة لا تشمل فقط التوهج، ولكن أيضًا مناعتها.

نظرًا لأن البروكلي هو مركز قوي لمضادات الأكسدة والمواد المغذية مثل فيتامين ج والمعادن مثل النحاس والزنك، فإن البروكلي يساعد في الحفاظ على بشرة صحية.

هذا يعني أنه يحمي البشرة أيضًا من الإصابة وكذلك يحافظ على التوهج الطبيعي لبشرتك.

البروكلي مليء بفيتامين K والأحماض الأمينية والفولات، ما يجعله مثاليًا للحفاظ على مناعة صحية للبشرة.

العناية بالعيون

يحتوي البروكلي على بيتا كاروتين وفيتامين أ والفوسفور والفيتامينات الأخرى مثل المركب B وفيتامين C و E. كل هذه العناصر الغذائية الغنية تعد مفيدة لصحة العين لأنها تساعد في حماية العينين من الضمور العقلي وإعتام عدسة العين وحتى إصلاح الضرر الناجم عن الإشعاعات الضارة التي نمر بها من خلال التواجد باستمرار على هواتفنا أو أمام الشاشة.

مكافحة الشيخوخة

نظرًا لأن البروكلي غني بفيتامين C، الذي يحتوي على العديد من خصائص مضادات الأكسدة، فهو مثالي لمقاومة الشيخوخة.

وذلك لأن مضادات الأكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة. هذه الجذور الحرة غالبا ما تضر الجلد. يساعد تناول البروكلي بانتظام في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد ومشاكل البشرة مثل حب الشباب وحتى تصبغ البشرة.