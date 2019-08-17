- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
"بلح الشام" من الحلوى التي يفضِّلها الكثيرون، وتفضل العديد من ربات البيوت إعدادها في المنزل، نظرا لمذاقها المميز.
وفيما يلي، خطوات تحضير "بلح الشام" بخطوات بسيطة على طريقة الشيف غادة التلي، في برنامجها "زعفران وفانيلا":-
المقادير
كوبان ماء
4 بيضات
2 ونصف كوب دقيق
50 جراما من الزبد
فانيلا
ملعقة كبيرة نشا
3 ملاعق كبيرة سميد
شربات
فستق مجروش للتزيين
زيت للقلي
طريقة التحضير
- وضع الماء مع الزبدة على النار ثم يضاف خليط الدقيق والنشا والسميد ويقلب حتى يصبح عجين.
- رفع الخليط من على النار ويترك ليبرد قليلا ثم يضاف البيض تدريجيا والفانيليا مع التقليب ثم توضع العجينة في كيس "حلواني".
- تُشكل أصابع في زيت غزير متوسط الحرارة ثم توضع في الشربات ويزين بالفستق ويقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بلح الشام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.