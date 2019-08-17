الكثيرات من النساء يعانين من ضعف أعصابهن ودائما ما يبحثن عن طرق لتقويتها حتى لا يحدث لها مضاعفات، وتقدم "هُن" في التقرير التالي نصائح لتقوية الأعصاب، حسب موقع "ميديكال" الطبي.

أولًا التقوية باستخدام التمارين الرياضية:

- تمرين الضغط بالكرة:

قم بتجهيز كرة التمارين الرياضية وارتكز عليها براحة يدك اليمنى، وارتكز على الأرض باليد اليسرى، واجعل جسمك مستنداً على أصابع القدم، وارفع ظهرك تدريجياً حتى مستوى الكرة لأعلى ثم اهبط، هذا التمرين يفيد في تقوية عضلات اليد والقدم.

- تمرين الضغط العادي :

جهز الأرض بفراش مثل السجادة أو وسادة التمارين الرياضية، واستلقي ببطنك على الأرض، وارتكز على كف اليدين وافرد قدمك على الأرض، قم بالتدريج من الأرض مستنداً على كف اليد وأصابع القدم.

- التقوية باستخدام المقص:

قم بإمساك المقص الخاص بتقوية الأعصاب واضغط على الطرفين، هذا التمرين مهم لتقوية عضلة اليد وعضلات الذراعين.

ثانيًا التقوية باستخدام الأطعمة:

- تناول الموز كونه يحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم وفيتامين ب6، ب12 التي تساعد على تقوية الأعصاب.

- تناول كبد العجل يحتوي على حمض الفوليك كما أنه غني بالفيتامينات التي تساعد على تقوية الأعصاب.

- تناول اللحوم الحمراء لاحتوائها على مادة الجليكوجين المفيد في تقوية الأعصاب.

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- أكل التمر فتناول من 5 إلى 7 تمرات في اليوم يساعد دماغك على التحسن كما أنه يقوي من نمو الخلايا العصبية.

- تناول الفراولة كونها تحمي من الأمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي، لاحتوائها على اليود.

- تناول أطعمة بعينها كالتي تحتوي على فيتامين ب1، ب6، ب12 كونها تفيد في تقوية الأعصاب كما يفيدك تناول البروتينات

- قللي من المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

- الإقلاع عن التدخين وعن تناول الكحول.

- تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية كالعدس الذي يعالج من الأمراض التي تسبب ضعف الأعصاب لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات.

- تناول الكيوي الذي يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم المفيد في تقوية العظام

- تناول الأسماك لاحتوائها على زيت السمك الذي يحتوي على نسبة عالية من الأوميجا3 المفيد في تقوية الأنسجة والجهاز العصبي.

- تناول البيض الذي يحتوي على مادة الكولين والمُكَونة من فيتامين ب1، ب6، ب12 والمفيدة في تكوين الجهاز العصبي.

- تناول السبانخ التي تحتوي على فيتامين ب وفيتامين هـ،وهي فيتامينات مضادة للأكسدة ومقوية للأعصاب.