الكوسة من الخضراوات اللذيذة التي لها قيمة غذائية عالية، وللأسف الجيل الحالي لا يقدر قيمته، ويكرهه بعض الصغار خاصة عند تقديمه بالطرق التقليدية، الا أن هناك بعض طرق التقديم التي تعيد نظرتك للكوسة وهي كوسة شيبسي. وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل كوسة شيبسي على طريقة الشيف نورا السادات: مقادير كوسة شيبسي: كوسا شرائح بقسماط بارميزان مبشورة ملح فلفل أسود Advertisements زيت زبادي ثوم مفروم طريقة تحضير كوسا شيبسي: - تتبل الكوسا بملح وفلفل وزيت - يخلط البقسماط مع الجبنة البارميزان وتتبل بها - ترص على صينية بها ورق زبدة وتدخل فرن ساخن حتى تنضج - تقدم باردة

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