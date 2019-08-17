حضري لأسرتك مقلوبة اللحم والباذنجان، الشهية، وقدميها بهم مع البطاطس والمقبلات، بخطوات بسيطة، وبتكلفة قليلة. مقادير المقلوبة لحم أحمر متوسطة الحجم أو مكعبات دجاج مخلية كوبان أرز بسمتي ثمرتبن باذنجان ثمرتين بطاطس "شرائح" 3 وحدات بصل بهارات حبهان قرفة فلفل أسود كركم عود قرفة ورق لورا عود كرفس جزر كوسه بطاطس زيت للقلي طريقة تحضير المقلوبة قومي بتقطبع الباذنجان، واغسليه جيدًا بالماء والملح، وصفيه. Advertisements شوحي البصل في الزيت، ثم ضيفي له اللحم. في وعاء عميق اغلي الماء، وضيفي لها اللحم، مع الكرفس والجزر، وورق اللورا وعود القرفة والحبهان والفلفل والملح وتسلق حتي النضح . تقلى شرائح الباذنجان وتُصفى جيدًا من الزيت. شوحي البطاطس في الزيت "نصف قلية". اغسلي الأرز جيدًا، وصفيه، وضيفيه للخليط. في إناء الطهي، ضعي ملعقتين من الزيت ثم نرص شرائح الباذنجان في القاع والجوانب ومعها شرائح البطاطس. رصي شرائح البصل المقلية، ثم اللحم، ثم توضع طبقة أخري من الباذنجان. يُزين الأرز بالكركم والقرفة ويضاف فوق الطبقات السابقة، وضعي مرق اللحم على مراحل. ضعي الإناء على نار متوسطة حتي يتشرب المرق ثم علي نار هادئة حتي تمام النضج. ضعب صينية أعلى الإناء وهو ساخن ثم يقلب ويرفع الإناء بعناية. زيني المقلوبة بالمكسرات المحمصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل المقلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.