نصائح لـ علاج جيوب العين

"الجيوب تحت العينين"، من الأمراض الشائعة، التي تصيب مختلف الفئات العمرية، وتقلل من جاذبية المصاب بها، ما يؤثر على ثقته بنفسه.

تنتج "الجيوب العينين" عن انتفاخ تحت العينين أو تورمها، بعده أسباب، من بينها ضعف الأنسجة المحيطة بالعينين، وتركز الدهون الطبيعية قي الجفون السفلية.

وفيما يلي نصائح لعلاج جيوب العين، وفقا لما ذكره موقع "mayo clinic" الطبي:-

- الاعتماد على نظام غذائي صحي، يتميز باستعمال كمية قليلة من الملح في الأطعمة.

- تقليل من تناول السوائل قبل النوم، بهدف التقليل من احتباس السائل والذي يمكن أن يتسبب في ظهور الأكياس تحت العينين.

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- استعمال الكمادات بادرة، التي يتم إعدادها من خلال غمر قطعة من القماش بمياه باردة، ووضعه لدقائق معدودة حول العينين.

- الإقلاع عن التدخين، حيث يتسبب الدخان في تفاقم الأكياس أسفل العينين.

- النوم ما بين سبع إلى تسع ساعات يوميا، للحصول على الراحة اللازمة للجسم، والتي تقلل من الانتفاخ حول العينين.