طريقة عمل سلطة بابا غنوج

سلطة بابا غنوج، هي واحدة من الأطباق الجانبية المفضلة للكثيرين، ويعتبر الباذنجان كذلك من الخضروات المحببة والتي يمكن طبخها بأكثر من طريقة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير سلطة بابا غنوج في البيت. المكونات باذنجان. ثوم. طحينة. زيت. ملح وكمون وفلفل أسود. خل بقدونس ليمون Advertisements طريقة التحضير يشوى الباذنجان على النار أو في الفرن بنقطة زيت. يقشر الباذنجان ويهرس بالشوكة. يهرس الثوم، ويضاف للباذنجان المفروم. يرش القليل من الليمون على الخليط السابق. يضاف الزيت مع الطحينة. تضاف التوابل والخل وتقلب السلطة. تزين سلطة بابا غنوج بالبقدونس وتقدم.

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