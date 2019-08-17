يعاني بعض الأباء مع أطفالهم الذين يتعرضون لتقوس القدمين، بسبب نقص الكالسيوم، وفيتامين "د"، فضلًا عن لين عظامهم، الأمر الذي يحتاج للعلاج من بدايته لتجنب اثاره المستقلية. ويوضح "هن" طُرق علاج تقوس القدمين عند الأطفال، بحسب مت ذكره موقع "mayoclinic". علاج تقوس القدمين عند الأطفال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "د". Advertisements تناول الأسماك الغنية بالزيوت مثل "السلمون والماكريل والسردين". الاعتماد على الرضاعة الطبيعية، واعطاءه مكملات كالسيوم. ارتداء بعض الأحذية والقوالب الخاصة. يمكن الاعتماد على أجهزة تقويم الأرجل الداعمة التي تقوم بسحب الأرجل إلى الأسفل. العمليات الجراحية إذا كان الأمر بحاجة لها.

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