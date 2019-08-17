"عشان اشترته بمبلغ كبير".. بريطانية ترتدي فستان زفافها أثناء التسوق والطهي

تحرص امرأة بريطانية على ارتداء فستان زفافها أثناء قيامها بمهامها اليومية المعتادة مثل تنظيف المنزل والتسوق، ليس لفرحتها بالفستان وإنما لتحصل على أكبر قدر من الفائدة من الفستان الذي كلفها مبلغ 400 دولار أمريكي.
وبعدما عقدت قرانها مؤخرا على رجل في السابعة والخمسين من العمر، تقوم داون وينفيلد هانت (54 عاماً) بتنظيف المنزل وطهي الطعام والخروج للتسوق بشكل يومي وهي ترتدي فستان الزفاف.
وجاء ارتداء داون للفستان أيضا، لاعتقادها بأن ارتداء الفستان لمرة واحدة فقط أمر غير منطقي، وأنجزت "داون" عشرات المهام خلال الشهر الماضي، وهي ترتدي فستان زفافها قائلة: "أرغب بأن تكون كل أوقاتي سعيدة مع هذا الفستان".
واشترت داون وفق ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني، الفستان من متجر خيري، أقامت حفل زفافها بأقل التكاليف حيث استخدمت وروداً ورقية وبلاستيكية عوضاً عن الأزهار الطبيعية، إضافة إلى استخدام مواد صديقة للبيئة في تزيين مكان الحفل.
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