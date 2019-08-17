طريقة عمل آيس كريم زبادي بالتوت في البيت

يعتبر الآيس كريم من الأصناف المميزة عند الأطفال والكبار، خاصة أنه يتمتع بمذاق خاص ومرطب قوي خلال الصيف، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل الآيس كريم زبادي بالتوت في البيت: المقادير 2 عبوة من الزبادي مقدار كوب من الكريمة المخفوقة عبوة من الحليب المكثف المحلى ربع كيلو من التوت الأحمر المجمد صوص التوت Advertisements طريقة التحضير نخلط كلا من الحليب المكثف المحلى مع الكريمة المخفوقة وصوص التوت جيدا. ثم نضيف إليهم التوت المجمد مع التقليب جيدا ونضعه في الثلاجة حتي يتجمد تماما. يقدم مجمدا ونزينه بالكريمة وصوص التوت وبعض حبات التوت الأحمر.

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