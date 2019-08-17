الامارات | أفراح العليلي والكتبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد الفشتي العليلي بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سرور محمد سعيد الكتبي. حضر الحفل الذي أقيم في عجمان عدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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