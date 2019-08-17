الامارات | مؤلفة شابة تتهم أحمد حلمي ومنى زكي بسرقة «خيال مآتة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة شابة تتهم أحمد حلمي ومنى زكي بسرقة «خيال مآتة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزمة جديدة يواجهها الفنان أحمد حلمي، بسبب فيلم «خيال مآتة»، الذي يعرض حالياً في دور العرض، بعد طرحه خلال موسم عيد الأضحى، إذ اتهمت مؤلفة شابة النجم المصري بسرقة فكرة الفيلم وشخصياته الأساسية عن طريق زوجته الفنانة منى زكي، التي عرضت عليها الكاتبة الفكرة منذ فترة.

وأكدت المؤلفة نهال سماحة أنها «بتاريخ 20 يناير 2018 تمت مكالمة مع الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها»، مشيرة في منشور على صفحتها على «فيس بوك» إلى أن المكالمة انتهت بتحديد لقاء بينها وبين منى زكي.

وأضافت «بتاريخ الثلاثاء 23 يناير 2018، تمت المقابلة مع الفنانة زوجة الفنان»، لافتة إلى أنها حكت لها عن الفيلم بالتفصيل، وأعطتها سيناريو الفيلم كاملاً، وسيناريو لفيلم ثان، على وعد أن منى زكي ستقرأ وسترد عليها.

Advertisements

وذكرت المؤلفة أنها اعتقدت أن العملين لم ينالا إعجاب النجمة المصرية «وانتهى الموضوع على كده»، لافتة إلى أنها في الثالث من أغسطس الجاري فوجئت ببوست بملخص فيلم «خيال مآتة»، وقالت باستحالة أن يكونوا قد سرقوا الفكرة، إلا أنها حين شاهدت الإعلان الأول: «اتأكدت أنها فكرتي.. شوفت الإعلان الثاني عيطت من صدمتي أن فيلمي اتسرق واتحور لشكل تاني... كل اللي كانوا قاريين فيلمي أول ما شافوا الإعلان ماقالوش غير كلمة واحدة (طبعا كلنا عارفينها).. وقد ايه أن الفيلم مافيش شك انه مسروق بغباء..!».

ولم يعلق على الاتهام حتى الآن أحمد حلمي أو منى زكي أو حتى مؤلف الفيلم عبدالرحيم كمال، إذ اكتفوا بالصمت، بينما أكدت المؤلفة الشابة نهال سماحة أنها ستقاضي أحمد حلمي، خصوصاً أنها سجلت الفيلم منذ سنوات.