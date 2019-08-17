الامارات | ثآليل القدم.. مزعجة ومُعدية

شكرا لقرائتكم خبر عن ثآليل القدم.. مزعجة ومُعدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا، أن الثآليل تستلزم استشارة الطبيب؛ نظراً إلى أنها غالباً ما تنشأ بسبب عدوى فيروسية، كما أنها مُعدية جداً.

وأوضحت أن الثآليل عبارة عن نتوءات صلبة وخشنة الملمس تنمو على سطح الجلد، خصوصاً الأقدام، وهي تحدث بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

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وتتنوّع طرق علاج الثآليل بين اللاصقات الخاصة والمحاليل الصبغية وأشعة الليزر والكي بالتبريد. ولا ينصح فقعها بأي أداة حادة كإبرة مثلاً.

وللوقاية من الثآليل، ينبغي الالتزام بالاشتراطات الصحية في الساونا وحمامات السباحة؛ إذ لا ينبغي المشي بأقدام حافية، مع مراعاة تجفيف الأقدام جيداً بعد الاستحمام وعدم استخدام مناشف مشتركة.

ومن المهم العناية بالأقدام جيداً بواسطة كريمات الترطيب للحيلولة دون ظهور شقوق بها تسمح للفيروسات بالتوغل داخلها.