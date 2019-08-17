الامارات | أعمـاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤكد العلماء بمختلف تخصصاتهم أن هناك موسوعات تعليمية تبدأ مع الإنسان منذ بداية حياته، ومنها البحر والبر والغابة والريف والصحراء، فعلى سبيل المثال، عند ذهاب أي طفل إلى شاطئ البحر، فإنه يختبر ويتعلم أشياء كثيرة، فهو يلمس الماء، ويشاهد الأسماك، الحية منها والميتة، كما يطالع الأمواج، والمخلوقات البحرية الصغيرة، وأشياء تثير دائرة فضوله، وتكوين خبراته واختباراته الأولية في الحياة. الصورة لحصان البحر من منطقة انيلاو - الفلبين. علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري، Advertisements من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي من جامعة مونبلييه الفرنسية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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