الامارات | العامري في الوثبة تحتفي بـ «أديب»

شكرا لقرائتكم خبر عن العامري في الوثبة تحتفي بـ «أديب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور حشد من وجهاء القبائل، احتفت عائلة آل جمري العامري في منطقة الوثبة بأبوظبي بالشاعر أديب العامري، تقديراً لجهوده ومساعيه في خدمة المجتمع.

وقال الشاعر محمد بن حريز العامري إن المبادرة تأتي سيراً على نهج قيادة دولة الإمارات في تقدير الشخصيات التي لها بصمة في خدمة المجتمع. وتخلل الحفل فقرات تراثية، وإلقاء العديد من القصائد الوطنية التي شارك بها عدد من شعراء دولة الإمارات.