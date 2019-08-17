- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن العامري في الوثبة تحتفي بـ «أديب» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور حشد من وجهاء القبائل، احتفت عائلة آل جمري العامري في منطقة الوثبة بأبوظبي بالشاعر أديب العامري، تقديراً لجهوده ومساعيه في خدمة المجتمع.
وقال الشاعر محمد بن حريز العامري إن المبادرة تأتي سيراً على نهج قيادة دولة الإمارات في تقدير الشخصيات التي لها بصمة في خدمة المجتمع. وتخلل الحفل فقرات تراثية، وإلقاء العديد من القصائد الوطنية التي شارك بها عدد من شعراء دولة الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | العامري في الوثبة تحتفي بـ «أديب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.