الامارات | 10 طرق لتفادي التسمم في المطاعم

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طرق لتفادي التسمم في المطاعم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع إجازات الصيف، والبحث عن طرق وأماكن للاستمتاع بها، تصبح فكرة الخروج من المنزل أكثر إغراءً، سواء كان ذلك يعني السفر، أو التمتع بالأنشطة المختلفة التي تجمع أفراد الأسرة أو الأصدقاء، وهو الأمر الذي يعني ارتفاع نسبة تناول الطعام خارج المنزل، ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تتحول هذه التجربة إلى أحد أهم أسباب التعرّض للتسمم الغذائي.

وهنا 10 طرق لتفادي ذلك عند تناول الطعام خارج المنزل:

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