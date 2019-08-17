الامارات | «طب السفر»: الالتزام بالاشتراطات الصحية يحمي من العدوى

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر مركز طب السفر الألماني السياح من أن تلوث الغذاء والشراب يرفع خطر الإصابة بعدوى البكتيريا المعروفة باسم الإشريكية القولونية. وأوضح المركز أن أعراض الإصابة بهذه البكتيريا تتمثل في الإسهال وآلام وتقلصات البطن المصحوبة بالحمى. ولتجنب الإصابة بالعدوى يتعين على السياح الالتزام بالاشتراطات الصحية عند السفر إلى الدول، التي تعاني تدهور المستوى الصحي فيها، منها عدم تناول السلطة والخضراوات النيئة وعدم تناول الفواكه إلا بعد غسلها جيداً وتقشيرها، وتناول اللحوم الناضجة تماماً، بالإضافة إلى عدم استعمال مياه الصنبور للشرب أو لتنظيف الأسنان. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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