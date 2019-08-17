الامارات | 80 فيلماً تتنافس على جوائز «الجونة السينمائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 80 فيلماً تتنافس على جوائز «الجونة السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتنافس أكثر من 80 فيلماً على جوائز مسابقات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، التي تنطلق سبتمبر المقبل.

وتكشف إدارة المهرجان، خلال مؤتمر يعقد في 26 الجاري بالقاهرة، عن أسماء وجنسيات الأفلام المتنافسة، بجانب البرامج الموازية، وورش التدريب، وجلسات النقاش التي ستقام بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم وصناع السينما.

واستطاع المهرجان الذي انطلق للمرة الأولى في 2017 بمدينة الجونة السياحية المطلة على البحر الأحمر أن يجذب إليه كبار صناع ونجوم السينما العرب والأجانب، وأن يقدم أحدث الأفلام المنتجة بالمنطقة.

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وتقام الدورة الثالثة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.

وقالت إدارة المهرجان، أول من أمس، إن الدورة الثالثة تهدف إلى «جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم، بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية».

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحافي رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، وشقيقه سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة وراعي المهرجان، والمدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ومدير المهرجان انتشال التميمي، بجانب وزيرة السياحة رانيا المشاط، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.وكان المهرجان قد كشف في وقت سابق عن استضافة الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود، الذي شارك في فيلم «علاء الدين»، من إنتاج شركة ديزني.

المهرجان كشف مؤخراً عن استضافة الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود.