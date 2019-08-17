الامارات | إنفوغرافيك.. ماذا يحدث لجسمك خلال ساعة من تناول المشروبات الغازية

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوغرافيك.. ماذا يحدث لجسمك خلال ساعة من تناول المشروبات الغازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مجموعة من الدراسات أن الاستهلاك الروتيني للمشروبات الغازية، حتى مرة واحدة في اليوم، يمكن أن يرتبط بارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة

إلى الإسهام في زيادة الوزن.

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