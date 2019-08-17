شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوغرافيك.. ماذا يحدث لجسمك خلال ساعة من تناول المشروبات الغازية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مجموعة من الدراسات أن الاستهلاك الروتيني للمشروبات الغازية، حتى مرة واحدة في اليوم، يمكن أن يرتبط بارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة
إلى الإسهام في زيادة الوزن.
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إنفوغرافيك.. ماذا يحدث لجسمك خلال ساعة من تناول المشروبات الغازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.