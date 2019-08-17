الامارات | فيروسات هربس العين ترفع خطر الإصابة بالعمى

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروسات هربس العين ترفع خطر الإصابة بالعمى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح طبيب العيون الألماني تيم بيمه، بضرورة الانتباه إلى الأعراض التي قد تصيب العين، خصوصاً فيروسات الهربس التي ترفع خطر الإصابة بالعمى.

وأوضح أن تلك الفيروسات يمكن أن تهاجم العين عبر الرذاذ في الهواء أو عبر التلطيخ، ما يتسبب في التهاب القرنية وإعتام عدسة العين، ما يؤدي إلى تدهور البصر والعمى في أسوأ الحالات.

وتتمثل أعراض هربس العين في احمرار العين والحكة والشعور بوجود جسم غريب فيها، والتصاق العين وزيادة الإفرازات الدمعية وبثور بالجفن وآلام.

ويتعين استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الهربس في الوقت المناسب، وذلك بواسطة المراهم والقطرات، التي تمنع انتشار الفيروسات، مع مراعاة الالتزام باشتراطات النظافة والصحة، أي غسل اليدين بشكل متكرر بواسطة الصابون وتحت ماء جارٍ، مع تطهير مقابض الأبواب والأسطح بواسطة مستحضرات التعقيم، فضلاً عن تجنب استخدام مناشف مشتركة، وغسل الملابس في درجة حرارة لا تقل عن 60 مئوية.