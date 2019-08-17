تنتظرك أمور مهمة في حياتك خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تعيش اسبوع مهم ثقافة معلومات تعزيز المهارات اسبوع سريع الايقاع نشيط تكثر فيه الحركة والتنقل والسفر وحركة التواصل مع الاخرين مع وجود القمر في برجك يوم السبت فيكون يوما ممتازا من الايام الحلوة والرائعة والناجحة التي تحمل اليك بداية لصفحة جديدة تغيير تقدم تطور وحملة جديدة كل الامور تسير بشكل يخدم مصالحك ليزودك بطاقة وحيوية لذلك حاول ان تلتقط بعض الاشارات الايجابية تتابع الحظوظ طريقها اليك مع انتقال القمر الى الحمل ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الاسد يومي الاحد والاثنين تعطيك طاقة وقدرة كي تتابع وتنتقل الى مرحلة افضل فتعيش ايام جميلة ومثمرة على مختلف المستويات يطمئن لها بالك، سواءً أكانت عاطفية أو مهنية فيقدم لك الحظ الفرص السهلة ويتآمر على خصمك وعلى مختلف الظروف لمصلحتك، فكن جاهزًا لاقتناص الفرص، ولطي صفحة الماضي. سوف تشعر بثقة كبيرة بنفسك وتلاقي الدعم والتأييد أو المساعدة، مع انتقال القمر الى برج الثور الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد بين الثلاثاء والخميس وهذا الأمر سيدفعك إلى مواجهة الوقائع بشجاعة وجرأة نادرتين ستناقش بذكاء ومهارة، وستفاجئ الكثيرين بأفكارك الخلاّقة فترة مليئة بالاخبار الدسمة توفر لك فرصا استثنائية للانتشار والسفر والحب والعلاقات الحلوة والعذبة. نصل الى يوم الجمعة مع انتقال القمر الى الجوزاء وانتقال الشمس والمريخ الى العذراء المواحه لبرجك فتدخل في مرحلة الترقب والتمهيد والاهتمامات والمتطلبات العائلية والمهنية والشخصية حاول ان تكون واضح في تصرفاتك وابتعد عن المشاكل بكل انواعها.

عاطفياً: ستكون الاجواء مليئة بالرومنسية وسيكون لسانك طليقا في المغازلة والاطراءات فتعيش اسبوعا عاطفيا بامتياز مع وجود الزهرة في برج الاسد الصديق تشعر بأن الشريك يتقرّب منك أكثر ويتفهّمك ويحاورك بطريقة لبقة وإيجابية للعازب, قد تقع في الحب في هذا الاسبوع الجيد افتفكر جديًّا في الارتباط.

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