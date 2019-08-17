تنتظرك أمور مهمة وإيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: ترتاح من المعاكسات الفلكية وتدخل اسبوعا جيدا من الطوالع الفلكية مع وجود القمر يوم السبت في الحوت في موقع فلكي ملائم فتتحرّك على نحو واسع وكبير لا سيّما على صعيد العلاقات العامة. اشجعك على توسيع إطار التحرّك والمساعي وتكثيفها. لكن انتقال القمر الى برج الحمل في البيت الرابع بيت الخدمات وترتيب الملفات المالية والقانونية يومي الاحد والاثنين ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الاسد غير مناسب فتكثر الضغوط والارباكات عليك ان ترتاح وتخصص هذه الايام لمراجعة وتقييم الامور وعدم المواجهات وان لا تكون طرفا في صراع كما عليك اتّخاذ تدابير احترازية لحماية مصالحك من التراجع فانت مضطر على العمل وعلى تدريب نفسك على مهارات مهنية جديدة تتبدل المعطيات لصالحك بين الثلاثاء والخميس مع انتقال القمر الى برج الثور الترابي ليشكل مربعا مع الشمس في الاسد فتتحسّن ظروفك على نحو واضح وتفتح امامك مجالات جديدة وابواب التقدم والنجاح والتفوق والتغيير والمصالحات والمفاجآت الحلوة كذلك سوف تدخل يوم الجمعة الى مرحلة جديدة مع انتقال القمر الى الجوزاء وانتقال الشمس والمريخ الى العذراء الصديق فتعيش عطلة اسبوع جيدة جدا وواعدة بكل جديد رغم المتطلبات العائلية ومتطلبات الاولاد والاهل والاعطال المنزلية التي تتعامل معها بانفتاح، وبهدوء وموضوعية.اسبوع جيد يحمل بداية انفراجات ومصالحات عاطفية ولقاءات مهنية وسفر بقصد الراحة والاستجمام.

عاطفياً: تسود الرومنسية والانسجام والحب اجواء هذا الاسبوع مع وجود الزهرة في الاسد الذي يغمرك بالسعادة ويطمئن قلبك تعود المياه الى مجراها الطبيعي وتتحسّن اللقاءات والأحاديث وتسيطر الروح المرحة على حياتك العاطفية والعائلية ومع الاولاد والاحبة للعازب, ان العلاقة الحالية في وضع مستقر وهنالك تحسن كبير وانجذاب واضح نحو الحبيب.

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