مهنياً: اسبوع داعم واهتمامات متنوعة لكن لا يوجد حلول عجائبية عليك بالعمل والجهد كي تحصل على ما تريد كذلك عليك ان تتحرك بحذر وذكاء يوم السبت تحت تاثير القمر من الحوت الذي يفرض عليك توجّهات وظروف لا تناسب تطلّعاتك ما يجعلك تصطدم بأشخاص نافذين في مسألة معيّنة. لكن بالرغم من التقلبات الفلكية سيكون بانتظارك تفوق مكاسب وارباح يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الحمل الصديق ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من برج الاسد تلائمك الظروف وتقدم لك امتيازات حلول خيارات نجاح نجومية حظوظ وطاقات ان نوعية الوقت ثمينة دسمة ممتازة شمسك مشرقة الطقس الفلكي رائع داعم وجيد جدا وايجابي تزدهر أعمالك وتشعر بغزارة افكارك المبدعة تخف الحظوظ مع انتقال القمر الى برج الثور الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد بين الثلاثاء والخميس فتدخل في مرحلة اهتمامات مرحلة تركيز ضروري ان تعدل وتطور جدول اعمالك وروتينك اليومي وأدائك واحتمال ان تستلم ورشة عمل جديدة او تعديل في نظامك الغذائي والمهني لكن لن تكون عطلة الاسبوع سهلة وقد تعاني في الوقت نفسه زحمة المسؤوليات وتزامنها، مع انتقال القمر يوم الجمعة الى الجوزاء وانتقال الشمس والمريخ الى العذراء الأمر الذي يسبب لك تراجعًا في المقاومة الجسدية والمعنوية تفادى التعب والإرهاق في الدرجة الاولى، واحمِ استقرارك الصحي من التراجع.

عاطفياً: يسكن كوكب الزهرة برج الاسد الصديق فتشرق حياتك الشخصية ببريق خاص وتنعم بأسبوع استثنائي، يعدك بالأحلام والمفاجآت السارة والتقارب والودّ، ويغيّر حياة احد الاولاد الى الافضل نجاح خطوبة او زواج اوعمل جديد للعازب, تخيّم الرومانسية على علاقتك مع الحبيب قد تفكر جديا بالارتباط الف مبروك

قد يهمك أيضاً :