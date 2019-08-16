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شاركت جنا دياب، ابنة النجم عمرو دياب، متابعيها صورا جديدة، بصحبة صديقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "دياب" مرتدية الـ"ستوميك" وبعض الملابس القصيرة، فضلًا عن تعبيرات الوجه، والحركات التي اعتادت عليها.
ونالت الإطلالة استحسان البعض، مشيدين بذوقها ورشاقتها وطلتها المعهودة، في حين هاجمها البعض، فور نشر الصور، منتقدين إطلالتها، وظهورها، فعلقت إحدى المتابعين، قائلة: "ليه كل الصور مطلعة لسانها؟"، و"صورها كلها بوضعيات سيئة".
وتتصدر جنا دياب محركات البحث من وقت لآخر، وتثير الجدل سواء بسبب ملابسها أو ظهورها مع شباب، وهو ما يدفع البعض لانتقاد صورها عبر التعليقات، كما أنها معروفة بصوتها وتحب الغناء، وتشارك متابعيها دوما بصورا وفيديوهات من حياتها اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر "مطلعة لسانها".. متابعون ينتقدون ابنة عمرو دياب في إطلالتها الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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