بـ"خل التفاح والفحم".. طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

الحصول على أسنان بيضاء، خالية من الشوائب والبقع الصفراء والبنية والسوداء، من الأهداف التي يسعى الكثيرون لتحقيقها، للحصول على مظهر جذاب وأنيق.

وينتج تغير لون الأسنان نتيجة الأخطاء المدمرة للأسنان، والتي يتجاهلها الكثيرون، على رأسها إهمالهم في تنظيف الأسنان باستمرار.

وفيما يلي طرق فعالة واقتصادية لتبييض الأسنان، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز":-

قشور بعض الفواكه

يمكن استعمال قشور بعض الفاكهة كالتفاح والموز والليمون والبرتقال، في جعل الأسنان ناصعة البياض، من خلال دعكها بها.

الفحم

يُعد الفحم من أشهر الطرق الطبيعية لتبييض الأسنان، حيث إنه يتميز بقدرته الهائلة على امتصاص المواد المترسبة حول الأسنان، والتي تسبب في تغير لونها إلى الأصفر أو البني أو الأسود.

ويمكن استعماله عن طريق وضع "الفحم المطحون" على هيئة "بودرة" على فرشاة الأسنان، ودعك الأسنان به.

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الزيوت الطبيعية

يفضل استعمال كل أنواع الزيوت الطبيعية في تنظيف الأسنان، على رأسها زيت جوز الهند، الذي يتم دهنه على الأسنان لقتل البكتيريا، وتفتح لون الأسنان، ولذلك لاحتوائه على كم ضخم من حمض اللوريك المضاد للبكتيريا.

بيكربونات الصوديوم

يستخدم المركب "بيكربونات الصوديوم" في تبييض الأسنان، لقدرته على قتل البكتيريا المتواجدة حول الأسنان والتي تعد أحد أسباب تغير لون الأسنان بسبب خاصيتها القلوية القوية القاتلة للبكتيريا.

خل التفاح

يشتهر خل التفاح، بقدرته على تبييض الأسنان، حيث إنه يتكون من حمض الخليّك، الذي يمكنه القضاء على بكتيريا التي تصيب الأسنان بسهولة.

ويمكن استعماله من خلال خلط كمية محدودة من خل التفاح، والمضمضة به لعدة ثوانِ، ثم غسل الفم سريعا.