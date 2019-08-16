تنتظرك أمور مهمة في حياتك العملية والعاطفية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم بتفاصيله فيكون العنوان الابرز والاهم انتقال كوكب المريخ من مواجهة برجك من الاسد الى العذراء بعد ان سبب لك التراجع الصحي والمعنوي كذلك يسجل هذا يوم السبت وجود القمر في برج الحوت المائي الصديق فيكون الجو ممتاز ممتاز ومهم جدا يحمل تغييرا سعيدا في نواحي حياتك المالية المهنية العائلية وتستعيد الثقة بالنفس تتابع الحظوظ وتنشط الحركة الفلكية تحت تأثير القمر من برج الحمل الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الاسد يومي الاحد والاثنين فتكون فترة تركيز وفعالية ممنوع الاهمال لان نوعية الوقت مهمة جدا حاول توظيفها لانهاء الاعمال الصعبة ايام مهمة تبشر بتقدم وانتاجية المعنويات مرتفعة جداً لكن بالرغم من الاجواء الايجابية سوف تختلط عليك الامور بين الثلاثاء الخميس مع انتقال القمر الى مواجه برجك من الثور الذي يشكل مربعا فلكيا مع برجك من الاسد فتشعر بالضغوط فلا تنجرف وراء انفعالاتك ولا تضعف وحاول ان تخفف الافكار السلبية وحساسيتك المفرطة ولا تعرض صحتك للاذى ولا تسير عكس التيار الوقت ثمين فلا تضيع الوقت في المواجهات والتقلبات والمتاهات تخف الضغوط يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الصديق بالاضافة الى انتقال الشمس الى العذراء في عطلة الاسبوع فتنسجم مع الأجواء المحيطة بك، وتشعر أنك قادر على تحقيق كل الرغبات والأهداف. تتكيَّف مع الظروف وتتفاعل مع كل المستجدات، حتى إن التغييرات المفاجئة التي قد تحصل لن تعرقل عليك مسيرتك.

عاطفياً: قد تمر ببعض التوتر بسبب مواجهة كوكب الزهرة من برج الاسد برج خصمك لتشتد أزمات الغيرة والتملك فتصبح حبيباً متملكاً تثير استياء الحبيب وانزعاجه. وربما تعني انقلاباً وضغوطاً وقراراً بالقطيعة أو الفراق والكثير من المخاوف والهواجس للعازب قد تعاني من خيبة امل فتحاول ان تعوض بعلاقات ومغامرات سطحية.

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