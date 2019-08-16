تنتظرك أمور إيجابية ومؤثرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تعيش اسبوعا جيدا ايجابيا مع وجود الكواكب في برج الاسد بالاضافة الى وجود القمر في الحوت يوم السبت فتطل على يوماً حافلاً بالمستجدات والأحداث السعيدة، سواء على صعيد حياتك المهنية أو الشخصية والتألق والانتصار المهني يتبدل المشهد الفلكي ويتراجع الحظ وتتعثر الخطى يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج الحمل ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الاسد فتتسارع الاحداث ضدك وتعرقل مخططاتك فلا تعاند ولا تعذب نفسك وتخلق من حولك اجواء سلبية اعدء واخصام بالعكس انت بحاجة الى تحالفات قوية تتحسن الظروف ويحالفك الحظ من جديد مع انتقال القمر الى برج الثور الصديق بين الثلاثاء والخميس اي في البيت الثامن بيت تصحيح الاخطاء وبيت الدبلوماسية وبيت الامور القضائية ما يعني ارباح خطوات مبادرات جيدة باتجاهك فتتحسن اوضاعك المالية وتصل الى مرحلة جيدة ومثمرة. تنطلق في مجالات جديدة ويلمع نجمك وتضيء سماؤك، وتبرز في محيطك. نصل الى افضل يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الهوائي الصديق الذي يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب، في حين أن الحظ يهديك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً اسبوع جيد جدا يفتح امامك ابواب جديدة للمغامرة للمجازفة للتقدم يقدم لك دعما معنويا ونفسيا ربح ومكاسب وارباح في النتائج المهنية والامور المالية.

عاطفياً: تكون على موعد مع الحب، وتغوص في بحر من العواطف الجياشة والصاخبة. يناسبك وجود الزهرة في برج الاسد الذي يخدم اهدافك العاطفية ويسهل عليك اتخاذ القرارات إن لجهة المصالحة أو لتلطيف الأجواء أو ترميم بعض الروابط. للعازب ستعمل تاثيرات كوكب الزهرة على اعادة لم الشمل، فيعود الحبيب أو تتم التسويات وتنجح الوساطات.

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