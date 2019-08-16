تنتظرك أمور مؤثرة في حياتك خلال هذا الأسبوع

مهنياً: احداث كثيرة تجعلك تقلب الصفحة في هذا الاسبوع مع وصول كوكب المريخ الى برجك كوكب المريخ كوكب الحرب والنار والحوادث بالاضافة الى وجود الشمس والكواكب في برج الاسد المواجه لبرجك ومع وجود القمر في الحوت يوم السبت فتتداخل الامور مع بعضها وتدخل في مرحلة هدوء وركود نصيحة خفف العناد والعدائية وخصص هذا اليوم لترتاح وتشحن نفسيتك بالطاقة الايجابية يوم ضاغط مليئ بالمسؤوليات والانزعاج حاول ان تتخلى عن الافكار السلبية وحاول ان تنظر الى الامور من منظار ايجابي تعود الحظوظ الى جانبك تعوض عن الوقت الضائع وتشعر بقوتك يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الحمل ليشكل مثلث فلكي مع الشمس من الاسد فتكون والأبواب مفتوحة بانتظارك. قد تطلق مشروعاً جديداً وتباشر مرحلة جيدة من فرص النجاح والتفوق تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة. يتابع الحظ دورته ويبرم الدولاب لمصلحتك مع انتقال القمر الى برج الثور بين الثلاثاء والخميس ليشكل مربعا مع الشمس في الاسد فتقوى الحظوظ تغيير تقدم نفسية عالية وقدرة مهمة فتحقق احلامك، وتتوصل الى انجاز مشروع مهم وتحسين اوضاعك المالية والارباح والمكاسب وقد توقّع على عقد غير منتظر. تتبدل الطوالع الفلكية مع انتقال القمر يوم الجمعة الى الجوزاء تستاء من تصرف يزعجك وتضعف امام التحديات والمعاكسات والضغوط والواجبات والانزعاجات كن هادئا ايجابيا ان التفكير الايجابي يساعدك كي تتخطى المرحلة المعقدة.

عاطفيّاً: قد تتعثر الخطى في الحياة العاطفية لتتعرض الى النزاعات والجدال والاجواء المتشنجة تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الاسد ما يجعل الخلافات العائلية والعاطفية تشتد ان الفلك يحذرك من التحدي ويطلب اليك عدم فرض وجهة نظرك حتى ولو كنت على حق للعازب قد تتداخل الأسباب العاطفية بالأوضاع المالية، وربما تجد نفسك أمام استحقاق تخشاه او امام مفترق طريق.

قد يهمك أيضاً :