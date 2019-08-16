تنتظرك أمور مهمة ومؤثرة في حياتك خلال هذا الأسبوع

مهنيا:ً اسبوع مهم جدا جدا مع وجود الشمس والكواكب مجتمعة في برجك ما يعني صفحة جديدة مرحلة جديدة وتطوي صفحة من الماضي فتستعيد عافيتك فتزداد مقاومتك يوم السبت مدعوما من القمر من الحوت الاجواء ممتازة قوية تعد بالتقدم والانفراجات يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الحمل ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمسمن برجك تقوى المعنويات وكذلك الارادة وتقرر ان تتخذ الخطوات المناسبة لتخرج منتصرا من اي امتحان تمر فيه فتزداد الاجواء قوة من افضل ايام الاسبوع تتقدم تتفوق ان الحظوظ الجيدة تؤثر على نوعية عملك وانتاجك وفعاليتك وتعطيك علامة عالية وفرصة للتقدم بخطى كبيرة نحو تحقيق الاهداف والانتصار على الاخصام ومن المحتمل أيضاً أن تعرف ترقية تعزز أوضاعك المالية وترفع المعنويات والثقة بالنفس. يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج الثور ليشكل مربعا مع برجك بين الثلاثاء والخميس ويخلق جو سلبي معاكس وغير مساعد ما يجعلك تشعر بحساسية مفرطة او قد يخيب املك بسبب ردات فعل لا ترضيك حاول الا تهدم كل ما سعيت من اجله في السابق وان تجد تسويات وتجنب المواجهات تتحسن الاحوال مع انتقال القمر الى الجوزاء يوم الجمعة يعطيك نوعية وقت دسمة تساعدك كي تصل الى الاعلى الى القمة تنجح وتكون من المتفوقين آمن بنفسك واعط افضل ما عندك.

عاطفياً: يخيّم الحنان على الأجواء الساحرة المليئة بالحب والتقارب فتنطلق فرحاً ومزهوّاً بنفسك يحوم حولك الاصدقاء والمحبون ويعدك كوكب الحب الذي لا يزال يتنقل في برجك بفترة عاطفية جيدة ومشاريع جديدة تستعيد المناخ الجميل وتتلقى مفاجأة مفرحة كخطوبة احد الاولاد او ولادة طفل في العائلة للعازب تتلقى دعوات كثيرة وممتعة وعروضا مسلية فتستفيد من كلّ لحظة، في حين أنّ الحبيب قد يفاجئك بهدية أو بخبرسعيد.

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