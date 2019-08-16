تنتظرك أحداث سعيدة وإيجابة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تفتح اسبوعا جيدا قويا حاملا معه كل التوفيق والدعم فيكون بانتظارك يوم السبت مع وجود القمر في برج الحوت الصديق حظا كبيرا ويتآمر معك ويواكبك ويقدم لك الكثير من النجاحات قد تفتح امام الابواب في هذا اليوم الاستثنائي الذي يحمل معه حركة مضاغفة ويشير الى تغييرات ايجابية في حياتك المهنية والعملية لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحمل في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية فيجب ان تنتبه لها بحيث تتناقض الطاقات فتصل الى مرحلة الهدؤ والترقب يومي الاحد والاثنين مطلوب منك تهدئة الاوضاع ودوزنة الامور المالية حاول ان تنسحب من مكان يهدد بالخطر وتجنب المواقف المتشنجة وابتعد عن الاضواء انها ايام معقدة قد تحمل إليك تحدّيات او استفزازات يعود الحظ ويدعمك مع انتقال القمر الى الثور الصديق الذي يشكل مربعا في الاسد بين الثلاثاء والخميس ويمدك بالمزيد من الامال كي تتابع في تنفيذ مشاريعك واحلامك ويعطيك الدعم والحظ لتنفيذ المشاريع ويمدك بالطاقة والعزيمة ويجعلك تعيد النظر في بعض الاعتبارات وتحقق المرتجى وتجسد الرغبات ويبشر بنجاحات حلحلة فانت عن طموحك لا حدود له لتنطلق بمسيرة جديدة نصل الى عطلة الاسبوع مع وصول القمر الى الجوزاء يوم الجمعة يوم متطلب وضعيف يوم للهدوء للراحة فقط مرحلة عبور تمهيد انتظار وترقب لذلك حاول ان تبتعد عن التسرع والتهور.

عاطفياً: تفرح لانفراج كبير هذا الأسبوع فأنت على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج. ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا تسافر أو تذهب في رحلة استجمام مع الاولاد أو تكتشف بلداناً جديدة تتذوّق الأوقات الجميلة والاجتماعات الرائعة مع العائلة .للعازب ترتفع فرص التقارب وتشتدّ عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة نحو الارتباط او التعبير عن حبك ونواياك الصادقة

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