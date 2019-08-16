تنتظرك أحداث إيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اخبار كثيرة تحملها نوعية الوقت الايجابية في هذا الاسبوع التي تقدم لك الكثير من التعاطف والاخبار الحلوة والمزيد من الامور المناسبة التي تؤثر ايجابا على حياتك المهنية وتسرع كل النشاطات التي تعمل عليها لكن لا شك انك تمر ببداية اسبوع دقيقة مزعجة جدا تحت تاثير القمر من الحوت يوم السبت يجب ان تعالج فيه بعض الظروف الصعبة وان تتقبل المستجدات بروح رياضية وايجابية واعصاب تتحرر من الضغوط تفرح ترتاح وترتفع المعنويات يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الحمل الذي يشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الاسد فتتصاعد الحظوظ وتعطيك القوة والارادة والقدرة على متابعة المشاريع التي تتعلق في بلد تسافر من اجله او تهتم في قضية ارث او اجراءات ادارية تتعلق بشأن عقاري. تخف الحظوظ مع انتقال القمر الى الثور بين الثلاثاء والخميس تهدأ الاوضاع والارادة فتتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات حاذر من التسرّع والمغامرات غير المدروسة كي لا تضطر الى قبول التنازلات والتسويات انها مرحلة استراحة لتعود وتستكمل مشوارك حاول ان تستجمع قوتك وتحصن نفسك بالايجابيات لحين وصول القمر الى برجك يوم الجمعة فتكون عطلة اسبوع مميزة تعطيك طاقات هائلة وضؤ اخضر وإشارات كبيرة كي تتقدم فلا موانع او عقبات او تأخير كل الامور في متناول يديك لذلك تحرك في كل الاتجاهات فانت تسير على طريق واضح طالب بحقك حتى ولو اضطريت الى مجابهة الرياح.

عاطفياً: تكون جاذبيتك بلا حدود فتشعر بالسعادة والارتياح مع وجود كوكب الزهرة في برج الاسد الصديق الذي يشكل طالعا جيدا معك فيزيدك حبا وحنانا مع الشريك ويشير الى مشاريع مشتركة بينكما كذلك يجعلك منفتحا على الكلام العذب مع الشريك فتعبر عن مشاعرك بطلاقة وبلاغة وتقيم حوارا ناجحا ومميزا للعازب تتلقى هذا الاسبوع أخبارًا عاطفية طيبة وتستقبل الحب بروح إيجابية ينتظر منك الحبيب مبادرة او تحركاً مهماً تجاهه لتحديد موعد الخطوبة او الزواج.

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