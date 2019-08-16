تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا جدا يوجد فترات صعبة ويوجد ايضا فترات قوية ومن الضروري الضروري ان تهتم وتركز وان تكون واعيا جدا على اعمالك مسيطرا على اعصابك بداية مع يوم السبت ومع وجود القمر في الحوت الذي يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الامور تعرف تجارب مهنية مميزة وقد يستجد ما يجعلك تعيد دراسة حساباتك وتفاوض بذكاء بعض العقود والمشاريع المهمة. لكن من المحتمل ان تشعر بثقل الضغوط مع انتقال القمر يومي الاحد والاثنين الى برج الحمل الى اضعف نقطة فلكية المواجه لبرجك ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من برج الاسد الذي يشكل عامل ضغط ايضافي فتدخل في دوامة ومعمعة فتضعف الفرص والحظوظ وتعيش مراحل تجعلك تزهق وتضجر مراحل محبطة لكل المحاولات صعبة وغير فعالة حاذر من وعود كاذبة واغراءات واهمة انتبه من الافخاخ يعود الحظ حليفك وتنقلب لمصلحتك مع انتقال القمر الى برجك بين الثلاثاء والخميس الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس في الاسد وتبدأ المبادرات بالانطلاق فتسمع الاخبار الطيبة وتاخذ قرارا وتبدأ بادخال تغيير على حياتك سفر ارتباط مهني وعاطفي عقد عمل جديد كل الطوالع الفلكية تدل على الفرص والايجابيات بحيث تحمل لك النجاح والانتصار فتوظف طاقاتك ومزاياك في المجالات المناسبة واثقا من نفسك.تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج الجوزاء يوم الجمعة اي الى بيت المال والشهرة والمكاسب المادية والمعنوية فتكون عطلة اسبوع جيدة تعطيك رغبة في حلحلة المسائل كي تصل الى ما تريد.

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة كوكبك الاساسي معاكس لحياتك العاطفية والعائلية لذلك ينصحك الفلك بالتروي قبل الاقدام على قرار مصيري ولا تضع شروطاً تعجيزية تعرضك لخيبات وتبعدك عن بعض الأحباء. حاول ان تراجع حساباتك وتاكد من كل التفاصيل قبل اتهام الشريك كن متحفظا جدا لان التأثيرات الفلكية العاطفية المتشنجة تجعلك تعاني صعوبة في التعاطي مع الحبيب او احد الاولاد للعازب من الممكن ان تكون الصدامات في الاراء استفزازية وصدامية كن اكثر تسامحا وتعاطفاً وتفهماً.

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