تنتظرك أحداث سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد جدا مع تواجد الكواكب والشمس في الاسد الصديق الذي يقدم لك تغييرات كبيرة جداً ومناسبة تماما لطموحاتك لكن حاذر من التكاذب وعمليات الغش والخداع يوم السبت لانه يوم ضعيف مع وجود القمر في برج الحوت فتعاني من فشل خسارة وارباك لكن بالرغم من علامات الاستفهام الكثيرة العواصف الفلكية الصعبة سوف تحمل لك التاثيرات الايجابية للمثلث الفلكي الناري بين القمر من برجك والشمس من الاسد يومي الاحد والاثنين اجواء رابحة وممتازة سيكون بانتظارك تغييرات كثيرة اخبار سارة انفراجات وحلحلة وفرص للانتصار في كافة المجالات نصيحة حاول ان تنهي الامور الصعبة والمعقدة وبرمجتها في هذه الفترة لان النجاح سيكون من نصيبك يتابع الحظ مع انتقال القمر الى الثور اي الى البيت الثاني بين المال والربح والشهرة ليشكل مربعا مع الشمس من الاسد بين الثلاثاء والخميس وطبعا هناك امور يجب ان تبحثها وان تباشر بها تفاوض بشأنها احتمال مناقشة امور مالية ملفات معينة الجو الفلكي يخدم مصالحك مئة بالمئة فانت قوي جدا جدا لا احد يستطيع ان ينتصر عليك اذا انت صممت وركزت على اهدافك انتبه فقط من الانجراف وراء انفعالاتك او مشاعرك التي تجعلك تبالغ ببعض المصاريف كذلك راهن على يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الذي في يشجعك على الاستمرار لتحقيق غاياتك التي تقترب منها جدا تكون المعنويات مرتفعة جدا وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول.

عاطفيّاً: تسحر الاخرون بجاذبيتك وتوزع حبا على المحيط تفيض حنانا ورقة تحت تاثير الزهرة من برج الاسد الصديق وتتقرب من الشريك اكثر بكثير من السابق تلبي دعوات كثيرة وتجد أجوبة عن حيرتك تعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً وتعيد الثقة الى العلاقة وتبدّد الشكوك حولها. للعازب تحمل اليك هذه الفترة حدثا سارا يفتح امامك الابواب لتسهيل لقاء تحلم به .

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