حقيبة النانو أحدث الصيحات الرائجة بين النجمات ومدونات الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تحتل الحقيبة مكانة مميزة في إطلالة المرأة العصرية، وتعبر بشكل كبير عن شخصيتها وذوقها، لذا تحرص دور الأزياء العالمية على إرضاء متطلبات النساء عن طريق توفير أشكال وأحجام مختلفة.

ظهرت مؤخرا حقائب" The Nano Bag، وأصبحت محط أنظار عشاق الموضة، إذ حرصت العديد من النجمات والفاشونيستات

حول العالم باقتنائها رغم أنها لا تكفي لوضع شيء.

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وجاءت فكرة الحقيبة في البداية بإرسالها كبطاقة دعوة لحضور العرض في باريس، ليقرر مصمم الأزياء الفرنسي، سيمون بورت جاكيموس، ضمها للمجموعة، لتصبح الحقيبة الأكثر جدلاً منذ أن أطلقت ضمن مجموعة خريف 2019 خلال أسبوع الموضة في باريس

وقد رأينا العديد من النجمات وهن يحملن الحقيبة، ومن بينهن النجمة ريهانا، وعارضة الأزياء كيندال جينر، والفاشونيستات رانيا فواز وديما الشيخلي، وكل منهن نسقتها بإطلالة مختلفة ومناسبة ستايل الخاص بها.

وظهرت الحقيبة صغيرة الحجم بالعديد من الألوان لتناسب جميع الصيحات، وتتراوح سعرها ما بين 230 إلى 600 دولار على حسب الجلد والتصميم.