"إزاي تكسبها".. 7 قواعد ذهبية من الإتيكيت عند التعامل مع المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تختلف طبيعية وسيكولوجية المرأة عن الرجل، إذ دائًما ما تحتاج للاهتمام والتركز على التفاصيل الصغيرة، وتفضل الرجل الجنتلمان والراقي الذي يعلم جيدًا فن التعامل معها.

تستعرض لكم أمل رضوان استشاري العلاقات الأسرية، في تصريحها لـ"الخليج 365"، 7 قواعد ذهبية من الإتيكيت عند التعامل مع المرأة، عليك اتباعها:

1- لا تتركها تمشي بمفردها في الطريق ولا تتقدم أمامها أو خلفها، فمن أصول الإتيكيت أن تمشي بجانبها ممسكا بيدها.

2- في الأماكن العامة وأمام الآخرين تحتاج المرأة للتقدير والاحترام، وأن تعطيها كل الانتباه عند التحدث معها، فالمرأة تكره البرود العاطفي في التعبير عن الحب، وعدم احتوائها عاطفيا وخاصة أمام الآخرين.

Advertisements

3- كن مستمعًا جيدًا.. المرأة تتحدث كثيرًا كنوع من المكافأة وتدعيم الصلة مع الشخص الآخر، وهذا يفسر سبب الصمت والتجاهل عند الغضب فحين تكره شخصا أو تريد أن تعاقبه تتوقف عن الكلام معه، ويجب أن يتفهم الرجال رغبة النساء في التحدث من أجل الفضفضة ويكون عليهم الإنصات فقط، ولا يقدمون حلولا إلا إذا طلب منهم ذلك.

4- لا ترفع صوتك عند التحدث مع النساء، وخاصة في الأماكن العامة، وتجنب أن تحدثها بطريقة غير لائقة أو بصوت مرتفع، فهذا يعطى انطباعا سيئًا عنك.

5- تحدث عن صفاتها الإيجابية دائما، فالمرأة تعشق المجاملات الرقيقة، ولا تحدثها بصيغة الأمر إنما الطلب، وأظهر دائمًا أنك مستمعا جيدا ولبقا، وشارك في الأحاديث حينما تسنح الفرصة.

6- أظهر احترامك لها واهتمامك بها من خلال التزامك بالمواعيد، فمن قواعد الإتيكيت أن تذهب أنت أولًا وتنتظرها.

7- من الأخطاء التي يقع فيها بعض الرجال في بداية العلاقة التحدث عن حبيبته السابقة، حتى لو بشكل سلبي سيجعل المرأة تشعر بأن لديك مشاعر عميقة تجاه تلك المرأة، فالأفضل عدم التطرق لذلك.