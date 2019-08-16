للممتلئات .. دليلك لاختيار أزياء مناسبة لشكل جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تقع النساء الممتلئات في حيرة أثناء اختيارهن الملابس المناسبة لشكل أجسامهن، فهن يرغبن دائما في معرفة ما يناسبهن للظهور بإطلالة رائعة وعصرية.

يستعرض لكِ "مصراوى"، في السطور التالية، نصائح وتحذيرات عليك اتباعها للحصول على إطلالة مثالية ومناسبة لشكل جسمك.

1-تجنبِ ارتداء الملابس الفضفاضة، لأنها تظهرك بوزن زائد أكبر مما هو عليه، واحرصي على اختاري الملابس المناسبة لمقاسك.

2-اعتمدى الموديلات المشجرة بنقوش صغيرة، لأنها تظهرك بشكل أنحف، وتجنبِ نقوشات الورد الكبير، والمقلمة بالعرض.

3-إذ كنتِ ممتلئة الذراعين، اختاري القماش المنقوش، وارتدى الفساتين والبلوزات بنصف أكمام، أو ذات الأكمام الطويلة. وتجنبِ الأكمام المنفوشة، والتي تحتوي على كشاكش.

4-اختيار موديلات البنطلون ذات القصة المستقيمة، لأنه يخفي عيوب الجسم، ويجعلك تبدين أكثر رشاقة.

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5-تجنبِ ارتداء الإكسسوارات الكبيرة في الأقسام الممتلئة من جسمك، لأنها تساعد على بروزها والتركيز عليها.

6-يفضل ارتداء الكعب العالي والابتعاد عن الأحذية المسطحة لأنه يظهرك بوزن زائد.

7-ابتعدي عن الحقيبة الصغيرة واختاري المتوسطة الحجم أو ذات الحجم الكبير، لأنها تخفي جزء كبير من جسمك ولا تلفت النظر إليك. أما إذا كانت الحقيبة صغيرة فهذا سيظهر جسمك بشكل أكثر امتلاء.

8-اعتمدى لفات الحجاب متوسطة الحجم، ويفضل أن تكون غير مشدودة، وابتعدى أيضا عن ربط الحجاب بالطريقة التركية.

9-احرصى على ارتداء الموديلات ذات الخصر العالي، التي تساعد على إخفاء وعدم بروز دهون البطن.

10-ارتدى الأزياء ذات القصات الطويلة والمزخرفة، والمقلمة بالطول بخطوط رفيعة.