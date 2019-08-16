7 أنواع من الطعام والشراب يجب تجنبها أثناء الطمث

عادة ما تميل بعض النساء لتجنب تناول الأطعمة خلال فترة الحيض، حيث إن شهيتهن لا تستجيب لذلك، إلا أن البعض منهن نتيجة تقلب المزاج وسوء الحالة النفسية يستعن ببعض الأطعمة اعتقادًا منهن أنها قد تغير الحالة المزاجية.

وحسب دراسة أمريكية فإن هناك بعض الأطعمة يجب تجنبها خلال فترة الحيض، تقدمها "هُن" في التقرير التالي:

أولاً- الكافيين:

الكثير لا يستطيع الاستغناء عن الكافيين والمنبهات حتى في فترة الحيض يحرص على تناولها تحديدًا في الصباح الباكر، إلا أن الخبراء نصحوا بتجنبها خلال تلك الفترة كونها تساهم في زيادة التشنجات والتي بدورها تسهم في عدم انتظام الدورة الشهرية، بالإضافة إلى أنها تدفع السيدة للسهر وهذا غير محبب في فترة الحيض.

ثانيًا- الجبن والآيس كريم والقشدة:

تجنب كل من الجبن والآيس كريم والقشدة، جاء بهدف عدم تناول كميات من الدهون كما سبق لكونها تزيد من الألم حتى وإن انتهت فترة الحيض.

Advertisements

ثالثًا- الأطعمة المخبوزة:

تزيد الأطعمة المخبوزة مثل "الباتيه" من آلام وتشنجات الرحم، لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون المتحولة، والتي بدورها تعمل على رفع مستوى هرمون الاستروجين .

رابعًا- الأطعمة السكرية:

والأطعمة السكرية تحديدًا تساعد على تفاقم تشنجات الطمث وتجعلك تشعرين بأنك كئيبة وحزينة، وهي مثل الكعك، والحلويات ويمكن استبدالها ببعض الفواكه كالخوخ والبطيخ.

خامسًا- اللحوم الدهنية:

تساعد اللحوم الدهنية التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، في زيادة الشعور بالالتهاب والألم، وعلاوة على ذلك، إذا كنت تعاني من تشنجات الحيض، فيمكن لهذه الدهون أن تؤثر عليك سلباً في تفاقم الألم، ولذلك نصحت الدراسة بتناول الأسماك كحل بديل.

سادسًا- الأطعمة المعلبة:

أو كما يطلق عليها الأطعمة المصنعة، فلا يعلم الكثير أنها تزيد من حالتك النفسية وتؤثر سلبًا على السيدة، إذ أنها تسبب عدم الراحة والانتفاخ.

سابعًا- المشروبات الغازية:

لا يفضل تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والكحول بكل أنواعها، فهي تزيد من التقلصات، كما أنها تفاقم أعراض الحيض في أيامه الأولى حيث الألم الشديد، بالإضافة إلى أنها تتسبب في تقلبات المزاج وتؤدي إلى الاكتئاب، وأخيرًا قد يتسبب الكحول في تجلط الدم.